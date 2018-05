Mariage princier : on a passé une après-midi avec les "Royal Fans", ces irréductibles de la famille royale

Un peu plus loin dans Windsor, on s’arrache tee-shirts à l’effigie du couple et drapeaux. 10 pounds le tee-shirt, même tarifs pour les mug vendus par trois. Une affaire, nous explique le vendeur. En zigzaguant au milieu des curieux et autres journalistes du monde entier, nous tombons sur Alexandra, venue avec l’une de ses amies : "On veut participer à la fête", nous glisse-t-elle. "C’est un événement incroyable… Le prince Harry va se marier", poursuit la jeune femme.





En remontant la fameuse avenue de Windsor, bordant le château, c’est là que nous rencontrons les plus grands fans de la famille royale. Il y a Terry, 83 ans, Maria Scott et John Loughrey, pour les Britanniques, une journaliste d’un journal allemand et… Chantal, venue d’Avallon, en Bourgogne, pour assister au mariage. Elle a fait le voyage en voiture, par le ferry mais aujourd’hui, une seule chose la tracasse : comment faire pour récupérer ses clefs ? Rassurez-vous, nous l’avons aidée à appeler un serrurier et trouver une solution à son problème. D’ailleurs durant son absence, on s’est enquis de son état. Inquiets, les "royal fans", telle un grande famille, ont demandé de ses nouvelles et ont gardé sa place. Auprès de ces irréductibles, les médias du monde entier se succèdent : espagnols, australiens, français… Il faut dire qu’ils sont plutôt bons clients et se prêtent au jeu des questions-réponses avec aise. Cet après-midi, ils ont chanté le "God Save The Queen". Demain, ils seront debout aux aurores, à leur place réservée depuis des jours. Une place qui d’ailleurs, aurait pu être chère cet après-midi, lorsque le prince Harry et son frère William sont sortis du château pour saluer la foule… Malheureusement, les deux frères se sont arrêtés … vingt mètres plus haut.