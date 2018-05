Mariage princier : on a testé la pâtisserie londonienne choisie par les mariés pour leur pièce montée

Une jolie terrasse ensoleillée jouxte le salon de thé. Après avoir commandé au comptoir, une part de "Banana Buttermilk bread" l’une des spécialités de Claire Ptak et un produit très demandé (3,5 livres), accompagnée d’une limonade, on s’installe sur la terrasse. Place à la dégustation. Hum, malgré ce nom un peu guindé, le "Banana Buttermilk bread" est ni plus ni moins qu'un gâteau à la banane.





Verdict : c’est très moelleux comme on pouvait s’y attendre. Le sucre caramélisé croque sous la dent et le goût de la banane est très plaisant. En revanche, les adeptes des régimes vont devoir passer leur chemin : le plein de matière grasse assuré à chaque bouchée. La limonade, en revanche, est délicieuse et le service franchement souriant (et bilingue). Le déplacement vaut le coup, si vous souhaitez vous attabler en terrasse, au milieu d’habitués d’un quartier plutôt sympa et calme.