Mariage princier : Pour les parieurs, la Reine portera un chapeau vert et Donald Trump accompagnera Meghan à l’autel

Mais avec tous les rebondissements de ces derniers jours, il faut bien revoir sa copie, côté paris. Alors pour les Britanniques, ce sera Doria Ragland qui va amener sa fille à l’autel, samedi. Certains ont tout de même parié sur le fait que ce serait Donald Trump. Là, on est un peu plus sceptique. On peut aussi parier sur le nom des invités : Elton John et les Beckham, dont la présence est quasiment certaine, ou encore Vladimir Poutine et Mohammed Al-Fayed (le père de Dodi, amant de Diana, décédé avec elle dans l’accident de la route à Paris). Pour ces derniers, les probabilités sont plus faibles.





La reine devrait porter un chapeau vert, à en croire les parieurs. Harry sera rasé de près, portera un uniforme militaire et au menu du soir, on dégustera de l’agneau. Mais qui dit mariage, dit aussi bébé. Ici, les Britanniques en sont sûrs, le premier bébé du couple arrivera dès l’année prochaine, en 2019. Elle s’appellera Alice. Et donc oui, ce sera une fille. Quand on connait le flair des parieurs britanniques sur le sujet, il est tout de même probable que ce soit un garçon et qu’il s’appelle Arthur…