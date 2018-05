Mariage princier : quelles retombées économiques pour la Grande-Bretagne ?

En 2011, le mariage de William et Catherine était a priori une très bonne nouvelle pour l'économie. A l'époque on estimait de manière assez optimiste que les retombées seraient de 715 millions d'euros, pour la fourchette haute. Sauf que quelques mois plus tard, patatras : l'économie britannique accusait un sérieux coup de frein. Le jour férié décrété pour l'occasion par le gouvernement avait plombé l'activité et ce, malgré les recettes.





Selon une étude du Center for Economics and Business Research, publiée en 2012, un jour férié ferait perdre 2.3 milliards de livres à l'économie britannique. Pourtant, d'autres avaient estimé que l'industrie du tourisme et celle des loisirs allaient tirer profit de ce jour off. Les Britanniques eux-mêmes sont divisés sur l'opportunité de chômer en ce royal day : 38% y sont favorables et 48% opposés selon un sondage YouGov. Est-ce donc pour cette raison que cette année, point de jour férié ? Possible. Theresa May a indiqué, en novembre dernier, que "voir deux jeunes personnes amoureuses" permettait en soi de "remonter le moral des gens".