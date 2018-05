Mariage princier : qui est le petit de "Maman j'ai raté l'avion" qui a volé la vedette à Meghan Markle pendant la marche nuptiale ?

Personne ne le connaissait, jusqu'à cette séquence qui a fait le tour de la Toile. À l'entrée de la chapelle Saint-Georges, un des garçons d'honneur a volé la vedette à la sublime Meghan Markle, le temps de quelques secondes. La raison ? Une grimace de joie aux premières notes musicales qui ont rythmé la marche nuptiale de la duchesse de Sussex.





Désormais, tout le monde cherche à savoir qui est ce jeune garçon. Quelques heures avant la cérémonie, Kesington Palace a dévoilé la liste de noms des filles et garçons d'honneur. Il s'agit d'un frères jumeaux Mulroney, John et Brian, nés de l'union de Jessica, la meilleure amie de Meghan Markle, et Ben Mulroney, fils de l'ancien Premier ministre canadien, Brian Mulroney : ces garçons de 7 ans se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Impossible, pour l'heure, de savoir lequel des deux arbore ce joli sourire.