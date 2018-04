Jessica Mulroney, la wedding planner non-officielle du mariage du prince Harry et Meghan Markle

C'est elle qui semble officier dans l'ombre. Le 19 mai prochain, Meghan Markle et le prince Harry vont s'unir devant des milliards des spectateurs, pour ce que l'on appelle déjà "le mariage de l'année". Comme on peut s'en douter, la pression qui repose sur les épaules du couple est très forte et il va falloir que tout soit parfait : ce n'est pas tous les jours qu'un membre aussi connu de la famille royale d'Angleterre se marie. Qui plus est, lorsqu'on est le prince Harry, celui que l'on croyait insaisissable et peu enclin à se caser.





Et on voit mal le couple s'occuper seul d'un événement pareil. C'est sans doute dans ces moments-là qu'il est important de pouvoir compter sur ses amis les plus proches et les professionnels les plus aguerris. Pour leur union, les futurs Duc et Duchesse de Sussex ont donc fait appel à deux personnes, charger d'organiser le mariage, et en tout, il se murmure que ce n'est pas moins d'une quarantaine de personnes qui officient dans l'ombre pour que tout se déroule à la perfection.