Mariage royal : Meghan Markle rhabillée pour l’hiver par sa famille à un mois de la noce

Après le frère et la soeur, on demande le neveu. Le fils de Thomas Jr y a lui aussi été de sa petite interview. En mars, Tyler Dooley a sorti sa plus belle cravate pour un entretien en direct dans l'émission "Good Morning Britain" aux côtés de sa mère Tracy. L'historique est le même (aucun échange depuis des années) et le discours est légèrement différent : pas d'invitation mais un soutien total à la jeune mariée.