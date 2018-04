Mariage royal : Meghan Markle a déjà dit "I do" à la télévision

La séquence, très (trop ?) courte, dure moins de 8 minutes et a quelque peu fâché les fans du couple star de la série qui auraient aimé en voir plus avant de ne plus voir leurs personnages favoris du tout. A l'écran, les amoureux annoncent quitter New York pour Seattle. C'est le chemin inverse qu'a pris Meghan Markle depuis novembre et l'annonce de ses fiançailles avec le prince Harry. La jeune femme de 36 ans devra laisser derrière elle une partie de sa vie et de ses habitudes pour se fondre dans les traditions centenaires de la famille royale britannique. Monarchie oblige, on lui imagine déjà une tenue peut-être plus stricte pour ses noces du 19 mai. Et ses cheveux relevés plutôt lâchés.