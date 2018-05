Victime d'un problème cardiaque, le père de Meghan Markle ira au mariage s'il a l'accord de ses médecins

Le suspens reste entier autour de la présence ou non du père de Meghan Markle au château de Windsor samedi prochain à l'occasion du mariage royal de sa fille Meghan avec le Prince Harry. Ce mardi, Thomas Markle, 73 ans, a affirmé au site d'informations sur les célébrités TMZ qu'il se rendra au mariage de sa fille avec le prince Harry s'il a le feu vert de ses médecins.





Thomas Markle a expliqué avoir dû de nouveau être hospitalisé à la suite d'intenses douleurs à la poitrine, précisant que les médecins l'avaient prévenu que son cœur était "gravement endommagé" après son infarctus il y a une semaine. "Je déteste l'idée de manquer un des plus grands moments de l'histoire et de ne pas pouvoir mener ma fille à l'autel", a-t-il déclaré, soulignant que l'ancienne actrice américaine avait tenté de lui téléphoner lundi et lui avait envoyé des SMS s'inquiétant de sa santé.