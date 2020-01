"All I Want For Christmas is You" : Mariah Carey en tête des charts... depuis quatre décennies !

Elle fait partie des chansons inconditionnelles des fêtes de fin d'année. Pour Noël, personne ne peut échapper à l'air de "All I Want For Christmas Is You", signé Mariah Carey. Un titre sorti en 1994 et qui reste indétrônable outre-Atlantique. En effet, cette année, Mariah Carey a battu un nouveau record : son tube se classant une nouvelle fois en tête des charts pour Noël, elle devient la toute première artiste à être première du palmarès musical sur quatre décennies, à savoir les années 1990, 2000, 2010 et 2020.

"All I Want For Christmas Is You" est classé en tête des charts pour la troisième semaine consécutive, rapporte Billboard Charts. Et pour que la magie opère chaque année, Mariah Carey, 49 ans, a sorti cette année une nouvelle version de son célèbre clip intitulée "Make My Wish Come True Edition". Vingt-cinq ans plus tard, la diva se met en scène avec plus de maturité, jouant de son image de sex-symbol.