Marion Cotillard et Guillaume Canet furieux contre Instagram après la censure d'une photo

Marion Cotillard est très en colère. A l'occasion de ses 45 ans, la comédienne avait partagé un adorable cliché d'elle enfant, où elle pose torse nu à la plage, le visage à moitié caché par ses cheveux. Rien de bien choquant. Sauf qu'Instagram a censuré cette photo pour cause de nudité infantile. "Quinze jours après avoir posté une photo de moi enfant pour remercier les gens de m’avoir souhaité mon anniversaire... Ceci est arrivé..." écrit la star de La Môme en légende d'une capture d'écran de la notification du réseau social. "On vit une époque formidable. Hasta la vista Instagram", conclut-elle.

De son côté, Guillaume Canet a publié un message beaucoup plus virulent où il s'emporte contre cette censure. "Non mais vous êtes sérieux Instagram ? Vous avez vu la photo que vous censurez ? On marche sur la tête ! On voit à peine ses épaules... c’est quoi la prochaine étape ?", demande le comédien et réalisateur qui voit un deux poids, deux mesures, quand les "comptes avec des gonzesses à poils qui montrent leur cul" restent autorisés.