Marion Cotillard, Eva Longoria, Omar Sy... Larmes et incrédulité chez les people face à l'incendie de Notre-Dame

Depuis le Vietnam, où elle se trouve avec ses filles Jade et Joy, Laeticia Hallyday a partagé sa "sidération et tristesse infinie". "Ces édifices nous précèdent et nous survivent. Ils sont des symboles de tant de choses et de nos brefs passages sur cette terre", écrit-elle. C'est depuis la Martinique, où se déroule son voyage d'intégration, que Miss France 2019 Vaimalama Chaves a eu une pensée pour la cathédrale. "Ce n'est pas la distance qui réduit la douleur. Même un océan plus loin, mon cœur pleure", assure la jeune Tahitienne.