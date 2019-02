Mark Hollis, ex-chanteur de Talk Talk, est mort

Lancé à Londres en 1981, le groupe Talk Talk s'était fait connaître au Royaume-Uni et en Europe avec ses tubes au son pop synthétisé comme "It's My Life" et "Such a Shame". Mais le groupe avait ensuite changé d'orientation avec son album "The Colour of Spring", sorti en 1986, caractérisé par une approche bien plus improvisée qui devait marquer le début du "post-rock".