Mathieu Kassovitz condamné pour avoir traité des policiers de "bande de bâtards"

JUSTICE – L’acteur et réalisateur français Mathieu Kassovitz a été condamné ce jeudi à un total de 1.000 euros d’amende pour s’être moqué sur Twitter des policiers impliqués dans une opération antidrogue dans un hôpital de Nantes, en décembre 2017.

Peut-être y réfléchira-t-il à deux fois avant de tweeter la prochaine fois... ou pas. Jugé en juin dernier pour injures publiques à l’encontre des forces de l’ordre, Mathieu Kassovitz a été reconnu coupable et condamné à un total de 1.000 euros d’amende, ce jeudi par le tribunal correctionnel de Paris. Il devra notamment verser un euro de dommages et intérêts à chacun des 17 agents qui avaient porté plainte contre lui et qui réclamaient 3.000 euros chacun.

En décembre 2017, l’acteur et réalisateur de "La Haine" avait réagi à une publication de la Direction départementale de la sécurité publique de Loire-Atlantique faisant état d’une opération antidrogue ayant mobilisé 24 policiers dans un hôpital psychiatrique local. 7 grammes de résine de cannabis avaient été découverts dans la chambre d'un patient.