Matt Pokora bientôt père pour la première fois : "La relève est en route !"

Il aura donné naissance à deux beaux bébés en moins d'un an. À "Pyramides" d'abord, son huitième album paru en avril qui a sonné son retour aux sources après plus d'un an d'absence. Puis à ce nourrisson à venir dont Matt Pokora a fièrement annoncé, dimanche 28 juillet sur Instagram, l'arrivée prochaine.





"La relève est en route !", a écrit le chanteur de 33 ans en légende d'un cliché en noir et blanc sur lequel il pose aux côtés de sa compagne, la chanteuse américaine Christina Milian. Le Strasbourgeois, qui vit désormais entre la France et Los Angeles, y exhibe fièrement la première échographie de la future maman.