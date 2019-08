Matthew Bellamy, leader du groupe Muse, est un homme marié

D'autres clichés publiés par le DailyMail en dévoilent un peu plus sur le déroulé très "à l'américaine" du mariage. Les demoiselles d'honneur avaient toutes des robes dans les tons lavande et les garçons d'honneur étaient assortis au marié. Parmi eux, Dominic Howard et Chris Wolstenholme, les deux autres tiers de Muse, le témoin Tom Kirke et Bingham, le fils de 8 ans que Matthew Bellamy a eu avec l'actrice américaine Kate Hudson.