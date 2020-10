Matthew McConaughey révèle avoir été agressé sexuellement dans sa jeunesse

C'est la première fois qu'il en parle publiquement. Le comédien Matthew McConaughey s'est livré sur les violences sexuelles dont il a été victime dans Greenlights, ses mémoires publiées le 20 octobre dernier aux États-Unis. Au début de l'ouvrage, l'acteur oscarisé pour son rôle dans Dallas Buyers Club revient sur son premier rapport sexuel non consenti. "On m'a fait chanter pour avoir des relations sexuelles pour la première fois quand j'avais 15 ans. Je pensais que le sexe avant le mariage me conduirait directement en enfer. Aujourd'hui, je suis certain que ce ne sera pas le cas", écrit Matthew McConaughey comme le rapporte The Sun.

Il relate également un autre épisode traumatisant de sa jeunesse. "À 18 ans, j'ai été agressé sexuellement par un homme, alors qu'on m'avait assommé à l'arrière d'une camionnette", révèle-t-il tout en précisant qu'il s'est toujours considéré comme quelqu’un de chanceux : "Je ne me suis jamais senti comme une victime. J'ai beaucoup de preuves qui montrent que le monde conspire pour me rendre heureux", estime le comédien qui avait participé en 2016 au Rape Elimination Program, qui œuvre pour lutter contre les viols sur les campus universitaires.