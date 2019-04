Maurice Pon n'est plus

A 97 ans, Maurice Pon s'est éteint. Il est l'auteur de "La Chanson douce", la célébrissime comptine d'Henri Salvador. Il a également écrit plus de 1 000 chansons pour Bourvil, Les Frères Jacques, Rika Zaraï et bien d'autres artistes.



