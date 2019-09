La fille de Paul Walker, publie une nouvelle photo d'enfance pour l'anniversaire de l'acteur

ÉMOTION - Après Vin Diesel et Dwayne Johnson, la jeune femme de 20 ans a honoré son père décédé il y a six ans à l'occasion de son anniversaire, jeudi 12 septembre, en postant un tendre cliché d'elle et de son père.

C'est un 12 septembre qu'elle a ouvert son compte Instagram. Il y a quatre ans, Meadow Walker annonçait le lancement de la Paul Walker Foundation en hommage à son père décédé dans un accident de la route deux ans plus tôt. La jeune femme, alors âgée de 16 ans, partageait à cette occasion un tendre cliché d'elle et du comédien disparu issu de leurs archives personnelles. Après plusieurs mois passés loin des lumières, la fille de la star de "Fast and Furious" poste régulièrement depuis cet été des photos sur le réseau social où près de 2 millions de personnes la suivent. Et ce jeudi 12 septembre, qui aurait dû voir l'acteur souffler ses 46 bougies, elle n'a pas oublié de souhaiter un "joyeux anniversaire à l'âme la plus adorable qu'elle connaisse". Sur l'image en noir et blanc qu'elle a publiée, père et fille s'enlacent et adressent un sourire taquin à l'objectif.

Paul adorait être père. Il était tellement fier d'elle - Cody Walker, le frère de Paul

Meadow, qui a passé la majeure partie de son enfance à Hawaï avec sa mère, s'était installée en Californie chez l'acteur un an avant sa tragique disparition. "Paul adorait être père. Il était tellement fier d'elle", a commenté son frère Cody auprès de People cet été. Vin Diesel aussi a souligné à quel point le comédien aurait été fier du comportement de sa progéniture. "Devine avec quel message je me suis réveillé... Un message de ta fille. Meadow m'a envoyé son amour pour cette journée. Wow, elle me connaît si bien. Elle a ton coeur", a souligné l'autre héros de la saga de bolides en souhaitant un joyeux anniversaire à son défunt ami.

Toujours très proches, les filles de Paul Walker et Vin Diesel ont récemment posé ensemble sur Instagram. La paternité, une expérience à part qui a aussi permis d'unir l'acteur décédé à Dwayne Johnson, personnage désormais récurrent de la franchise "Fast and Furious". "Notre amitié s'est forgée grâce à nos filles, Meadow et Simone, la fierté et la protection que nous employons en tant que pères", a écrit The Rock dans un tout premier post consacré à l'interprète de Brian O'Conner. "Récemment, j'ai eu une frayeur car j'ai presque perdu un autre ami sur la route", dit-il en évoquant Kevin Hart, grièvement blessé au dos après que sa voiture a fini dans le fossé à Los Angeles. "Tout ça m'a rappelé à quel point la vie est belle mais extrêmement imprévisible. On ne sait jamais ce qui se profile au tournant, donc nous devons vivre aussi pleinement que nous le pouvons en l'honneur de ceux qu'on aime et de nos ancêtres qui ne sont plus avec nous", a-t-il poursuivi. Un message auquel on ne peut qu'acquiescer.

Delphine DE FREITAS