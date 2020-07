Meghan et Harry attaquent des paparazzis à Los Angeles pour des photos volées d'Archie

"Certains paparazzis et leurs commanditaires ont franchi la ligne rouge" - Meghan et Harry dans leur plainte déposée à Los Angeles

La plainte vise des individus non identifiés et s'appuie sur une loi californienne qui interdit de prendre des images de quiconque à son domicile, même depuis l'extérieur de la propriété. "Aucun drone, hélicoptère ou téléobjectif ne remet ce droit en cause. Le duc et la duchesse de Sussex déposent cette plainte pour protéger le droit à l'intimité de leur jeune fils (...) et pour découvrir et stopper ceux qui cherchent à profiter des ces actes illicites", indique dans un communiqué leur avocat Michael J. Kump, dans un communiqué.