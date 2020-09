Meghan et Harry ont-ils filmé les coulisses de leur clash avec la famille royale pour Netflix ?

Harry et Meghan dans un show à la Kardashian ? La rumeur, qui a fait les choux gras de la presse anglo-saxonne la semaine dernière, a été balayée lundi par un porte-parole du couple qui a affirmé au magazine People que "le Duc et la Duchesse ne prendraient part à aucune émission de téléréalité". Ce projet, que certaines mauvaises langues avaient déjà surnommé "Meet the Markles", ne fait donc pas partie du deal à 100 millions de dollars signé début septembre par les époux avec la plateforme américaine.

Reste qu’il n’y a pas de fumée sans feu… Dès lundi soir, le Daily Mail affirmait que Meghan et Harry avaient bel et bien proposé aux dirigeants de Netflix un format autour de leur vie privée. Et qu’il ne s’agirait pas d’une téléréalité mais d’un documentaire relatant leur décision retentissante de prendre leurs distances avec la famille royale britannique. Et de renoncer à leurs fonctions officielles "pour devenir financièrement indépendants tout en continuant à soutenir la reine", avaient-il annoncé en janvier dernier dans un communiqué.