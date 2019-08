Meghan et Harry taxés d'"hypocrites" après leurs voyages en jet privé avec leur fils Archie vers Ibiza et Nice

Le jeune papa et son épouse se sont envolés vers la France deux jours seulement après un séjour d'une semaine à trois sur l'île espagnole d'Ibiza. Buckingham Palace s'est refusé à tout commentaire sur les vacances des Sussex, affirmant que cela relevait de la vie privée. Les médias britanniques ne se sont évidemment pas privés de faire le calcul, affirmant comme le DailyMail qu'un vol en jet privé "émettait six fois plus de dioxyde de carbone par personne qu'un vol commercial Londres-Ibiza". Et dire que dans le numéro du British Vogue de septembre, le prince Harry explique que lui et son épouse Meghan n'auront que "deux enfants maximum" pour sauver une planète déjà surpeuplée.