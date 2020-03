Meghan Markle a rejoint Harry pour leur "tournée d'adieu" au Royaume-Uni

A peine arrivée et déjà épinglée par la presse. Meghan Markle a fait son grand retour en Grande Bretagne jeudi 5 mars. L'ex-comédienne a rejoint le prince Harry, débarqué quelques jours plus tôt, pour une tournée d'adieux avant leur retrait de la famille royale qui aura lieu le 31 mars prochain. C'est la première fois que le couple est de retour au Royaume Uni main dans la main après l'annonce fracassante du Megxit. Et comme on pouvait s'y attendre, la maman du petit Archie s'est rapidement retrouvée sous le feu des critiques pour avoir laissé son fils au Canada.