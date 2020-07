Meghan Markle estime que la famille royale ne l'a "pas protégée" pendant sa grossesse

Elle ne retient pas ses coups. Désormais installée en Californie loin des Windsor qu'elle a officiellement quittés le 31 mars, Meghan Markle charge la famille royale britannique. Elle lui reproche notamment son manque de soutien pendant sa grossesse dans des documents de justice déposés auprès de la Haute Cour de Londres et rendus publics par les médias britanniques.

La duchesse de Sussex "était devenue l'objet d'un grand nombre d'articles faux et dommageables dans des tabloïds britanniques (...) qui lui ont causé une immense détresse émotionnelle et altéré sa santé mentale", affirment ses avocats. "Ses amis ne l'avaient jamais vue dans un tel état auparavant, et ils s'inquiétaient à juste titre pour son bien-être, particulièrement parce qu'elle était enceinte, laissée sans défense par l'institution et interdite de se défendre elle-même", ajoutent-ils dans ces documents qui viennent alimenter le dossier surnommé "Markle contre Markle" par la presse outre-Manche.