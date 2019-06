Meghan et Harry publient la première photo du visage d'Archie pour la fête des pères

On n'avait pas encore vu son visage. A l'occasion de la fête des pères, Meghan Markle et le prince Harry ont offert un joli cadeau à tous leurs fans en publiant une charmante photo du petit Archie. Dans le cliché visible sur le compte Instagram officiel du couple, on aperçoit le petit garçon né le 6 mai dernier dans les bras de son papa, les yeux grands ouverts, tenant fermement son doigt. Son visage est à moitié dissimulé derrière la main de Harry, mais on voit clairement le haut de son visage. "Joyeuse fête des pères ! Et souhaitons une très spéciale première fête des pères au duc de Sussex", peut-on lire en légende du cliché très attendu.





On se souvient que pour la première fête des mères de Meghan Markle, le 12 mai dernier, le couple avait publié une photo des pieds du nourrisson qui posait alors dans les bras de sa maman. Soucieux de préserver leur fils, les jeunes parents limitent les apparitions du petit Archie. Ils avaient publiquement présenté le bébé à une poignée de journalistes au château de Windsor, deux jours après sa naissance. Emmitouflé dans les bras de son père, on voyait à peine son visage.