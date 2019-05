Meghan Markle et le prince Harry iront-ils piocher du côté de Monaco pour le prénom de leur royal baby ?

N'oublions pas les prénoms de garçon ! Arthur, Philip, James et Albert figurent parmi les plus sollicités par les parieurs. Mais le premier est déjà celui du fils de Pippa Middleton, la soeur de Kate, né l'an dernier. A moins que les futurs parents n'optent pour un prénom plutôt classique à l'état civil et choisissent un surnom au quotidien. C'est le cas du prince Harry qui s'appelle en réalité Henry.





Le royal baby pourrait aussi ne pas avoir le titre de prince ou princesse comme ses cousins George, Charlotte et Louis. Tout dépendra du bon vouloir de la reine, seule à même de prendre cette décision. Le magazine Hello explique que si c'est un petit garçon, il pourrait être appelé Comte de Dumbarton et Lady Mountbatten-Windsor si c'est une fillette. Ou bien tout simplement n'avoir aucun titre royal, à l'image des enfants Peter et Zara de la princesse Anne. Là encore, il faudra attendre un peu pour tout savoir. Allez, on rafraîchit encore leur compte Instagram Sussex Royal...