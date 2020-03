Meghan Markle et le prince Harry ont posé leurs valises à Los Angeles

C'est un (nouveau) déménagement surprise. Alors que Meghan Markle et le prince Harry s'étaient exilés au Canada en janvier dernier après avoir renoncé à leurs obligations royales, on vient d'apprendre que le couple a quitté sa magnifique maison située sur l'île de Vancouver. Accompagnés de leur fils Archie âgé de 10 mois, Meghan et Harry ont décidé de poser leurs valises aux Etats-Unis, et plus précisément à Los Angeles.

"Ce déménagement était prévu depuis un moment, a déclaré une source proche de la famille royale au Sun. "Ils ont réalisé que le Canada ne fonctionnerait pas pour diverses raisons et ils veulent être basés dans la région de Los Angeles", a expliqué cette source, précisant que le couple a dû accélérer ses plans avant que les frontières entre le Canada et les Etats-Unis ne soient fermées en raison de l'épidémie de coronavirus.