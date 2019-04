Meghan et Harry s'émancipent de Kate et William en lançant leur propre compte Instagram

Mis en ligne en milieu d'après-midi, le compte a été littéralement pris d'assaut par les fans. En moins d'une heure, près de 235.000 internautes s'étaient abonnés. S'il ne dispose que d'un carton où il était inscrit "Official Instagram for their Royal Highnesses the Duke and Duchess of Sussex" (Compte officiel Instagram de Leurs Altesses Royales, le Duc et la Duchesse de Sussex) et de quelques photos retraçant les derniers mois du couple, la page est désormais suivie par quasiment deux millions de personnes. Le logo reprend les initiales du couple entremêlées, à savoir le "M" de Meghan et le "H" d'Harry en blanc sur fond bleu.