Pas rancunière, la famille royale souhaite un joyeux anniversaire à Meghan Markle

En illustration ? Un cliché de l'épouse du prince Harry et de la reine Elizabeth II pris lors de leur premier engagement en duo en juin 2018. Même message de la part de Kate Middleton et du prince William qui partagent une photo de la birthday girl parlant à une petite fille. Des attentions saluées par les internautes qui ne s'y attendaient pas, à quelques jours de la sortie d'un livre qui fait déjà beaucoup parler.

De leur coup de foudre aux bisbilles avec Kate et William, une biographie à paraître le 13 août en France chez Seuil livre le point de vue du duc et de la duchesse de Sussex sur ces derniers mois après des entretiens avec leurs proches. Son titre ? Harry et Meghan, libres. Comme si la rupture avec la famille royale entérinée le 31 mars dernier avait permis au couple de vivre enfin sereinement. Signé de deux journalistes spécialistes de la royauté, le livre revient en détail sur les tensions persistantes au sein du clan Windsor et l'accueil plutôt froid qui a été réservé à l'actrice américaine au moment de l'officialisation de sa relation avec son prince.