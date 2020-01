Meghan Markle, tout est de sa faute ? Les Britanniques se déchaînent contre l'ex-comédienne

"Ils ne l'ont même pas dit à la reine", "C'est la guerre civile", "Charles et William sont furieux". Ce jeudi 9 janvier, la presse britannique était sous le choc. La veille, le prince Harry et Meghan Markle annonçaient via leur compte Instagram qu'ils renonçaient à leur rôle au sein de la famille royale britannique. "Nous prévoyons maintenant d'équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, tout en continuant d'honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages", expliquaient-ils dans un texte qui a fait l'effet d'une véritable bombe.

Cette annonce inattendue a par ailleurs ravivé la guerre médiatique entre le couple et la presse britannique, en particulier les tabloïds, qui ont une dent contre le couple. Car si dans un premier temps la presse avait vu l'arrivée de Meghan Markle au sein de la famille royale comme une bouffée d'air frais, les choses ont rapidement tourné court. Jugée comme manipulatrice et capricieuse, pas un jour ne passe sans que la jeune femme ne fasse l'objet d'un article à charge. Un acharnement médiatique qui avait poussé le prince Harry à porter plainte en octobre dernier contre Associated Newspapers, la maison-mère du "Daily Mail" et du "Mail on Sunday".

Autant dire que la récente annonce du couple royal a remis de l'huile sur le feu. Et si le couple se retrouve au cœur des critiques, Meghan Markle en prend pour son grade. La presse parle d'ailleurs de Megxit, en référence au Brexit. "Ce que Meghan veut, Meghan l'obtient", titre Skynews. "En plus d'endommager ses relations avec les médias, que le prince Harry avait réussi à préserver ces dernières années, il a endommagé et c'est le plus important, ses relations avec certains membres de sa famille", explique Rhiannon Mills, le correspondant royal de la chaîne d'information.