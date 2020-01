MEGXIT : et si Meghan et Harry abandonnaient tout ? Ce qu'on peut comprendre du communiqué de la reine

Elizabeth II y qualifie les échanges de "très constructifs" et s'exprime plus comme une grand-mère que comme une souveraine. Elle évoque "sa famille", "son petit-fils" et souligne que l'ensemble du clan "soutient entièrement le désir (du couple) de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille". Elle dit "respecter et comprendre leur souhait de mener une vie plus indépendante en tant que famille tout en restant une importante partie de la sienne". La reine indique qu'un accord a été trouvé pour "une période de transition" pendant laquelle le duc et la duchesse de Sussex "passeront du temps au Canada et au Royaume-Uni".