Megxit : et si Meghan Markle décidait de reprendre sa carrière d’actrice ?

C’est un tout petit peu plus qu’un détail. Dans le communiqué annonçant leur décision de prendre leurs distances avec Buckingham Palace, le Prince Harry et Meghan Markle précisaient vouloir devenir "financièrement indépendants". S’ils étaient amenés à renoncer à l’ensemble des sommes que leurs verse la famille royale chaque année, les jeunes époux devraient donc se mettre à travailler. Pas évident pour Harry, jeune retraité de l’armée britannique, peu au fait du monde de l’entreprise, même si son CV devrait facilement circuler…

En septembre dernier, le créateur de la fiction judiciaire, Aaron Korsh, expliquait avoir renoncé à contacter la future duchesse en vue d’une apparition dans l’ultime épisode de la dernière saison. "J’ai pensé que je devais respecter sa nouvelle vie", expliquait-il au site Deadline . "Je me suis dit que nous pourrions utiliser un enregistrement audio. Et puis finalement je ne lui ai pas demandé." Il n'a pas non plus fait appel à elle pour apparaître dans "Pearson", l'éphémère série dérivée annulée à l'automne dernier après une seule saison. Il a peut-être eu tort...

Habituée à casser les codes, la jeune femme pourrait avoir envie de prouver que l’époque où Grace Kelly renonçait à Hollywood pour le prince Rainier de Monaco est bel et bien révolue. Hasard savoureux, Harry et son épouse semblent vouloir s’installer au Canada, un pays où la maman d’Archie a longuement séjourné puisque "Suits", comme de nombreuses séries américaines, était tournée à Toronto.

L’hypothèse est tout sauf farfelue et les offres ne devraient pas manquer dans les prochaines semaines. Y compris les plus surprenantes. Dès mercredi, le producteur Andy Cohen réagissait au communiqué officiel du couple en invitant la jeune femme à rejoindre son programme, "The Real Housewives of Beverly Hills". Il y a en revanche peu de chance de la voir jouer son propre rôle dans "The Crown", la série Netflix consacrée à la famille royale.

En décembre 2018, Peter Morgan, son créateur, assurait qu’elle s’achèverait "longtemps" avant les événements actuels. "Je ne suis pas à l'aise avec l'idée d'écrire sur des événements qui se déroulent à une certaine période", expliquait-il à "Entertainment Weekly". "Attendons vingt ans et voyons ce qu'il y a à dire sur Meghan Markle", prenait-il toutefois le soin d’ajouter. Wait and see ?