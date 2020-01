Harry et Meghan renoncent à leur statut d'altesse royale : le précédent Lady Di

Comme un air de déjà-vu. En se mettant en retrait de la famille royale, le prince Harry et son épouse Meghan s'inscrivent dans les pas de Lady Di. La mère du trublion de la royauté britannique avait, elle, aussi, perdu son titre d'altesse royale.

"Le duc et la duchesse de Sussex n'utiliseront plus leur titre d'altesse royale étant donné qu'ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale", a fait savoir le palais samedi soir. "Ils ne rempliront plus d'obligations royales" et "ne peuvent plus formellement représenter la reine", ajoute le texte, précisant que les époux garderont toutefois leur titre de duc et duchesse de Sussex. La reine Elizabeth II le souligne, dans une déclaration personnelle : "Harry, Meghan et Archie resteront des membres très chers de ma famille."