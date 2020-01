MEGXIT - Meghan et Harry : comment comptent-ils gagner leur vie loin de la famille Royale ?

Le beurre et l’argent du beurre ? Dans une annonce choc faite ce mercredi 8 janvier, le prince Harry et Meghan Markle ont fait savoir qu’ils renonçaient à leur rôle de premier plan de la famille royale pour "devenir indépendants financièrement, tout en continuant à soutenir entièrement Sa Majesté la reine". Si on peut aisément comprendre que les parents du jeune Archie, régulièrement harcelés par la presse people, aspirent à plus de tranquillité, leur annonce a été très mal perçue par le grand public et par la Reine qui, visiblement n'avait pas été prévenue.

"Nous comprenons leur désir de voir les choses différemment, mais il s'agit là de décisions compliquées qui doivent prendre le temps d'être examinées", a expliqué la Couronne dans un communiqué diffusé quelques heures après l'annonce. Car ce vrai-faux départ pose effectivement de nombreux problème. Si le couple prend ses distances, il conserve malgré tout son titre et tous les avantages qui vont avec. Comme la maison de Frogmore Cottage (qu'ils comptent garder et dont les travaux ont coûté 2,8 millions d’euros aux contribuables britannique) et la garde rapprochée en charge de leur sécurité.