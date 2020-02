#Megxit : Meghan et Harry feront officiellement leurs valises le 31 mars

UN PETIT TOUR ET PUIS S'EN VA - La duchesse et le duc de Sussex remiseront officiellement au placard leurs titres d'altesses royales dans un mois, a annoncé Buckingham Palace jeudi 20 février. D'ici là, ils sont attendus au Royaume-Uni pour une dernière salve d'engagements officiels.

Le décompte est lancé. Annoncée avec fracas le 8 janvier, la mise en retrait de la famille royale britannique du prince Harry et de son épouse Meghan aura mis près de 3 mois à prendre forme. Le #Megxit entrera en vigueur le 31 mars, soit deux mois tout pile après le Brexit. À croire que les mois impairs de 2020 sont destinés à faire frissonner la presse outre-Manche. "La famille royale et les Sussex ont convenu d'un examen initial de douze mois pour s'assurer que l'arrangement fonctionne pour toutes les parties", indique un communiqué de Buckingham Palace où le duc et la duchesse de Sussex n'auront plus ni bureau ni staff dès le 1er avril.

Dans les faits, Meghan et Harry remiseront officiellement au placard leurs titres d'altesses royales et ne représenteront plus la reine lors de déplacements officiels. Ils garderont en revanche leurs titres de duc et duchesse, ainsi que ceux - moins connus par le grand public - de Comte et Comtesse de Dumbarton, et Baron et Baronne Kilkeel. Contrairement à ce qui avait d'abord été dit, le petit-fils d'Elizabeth II ne sera pas privé de ses rangs militaires mais ceux-ci seront mis en sommeil pendant les douze prochains mois.

Ça coince toujours sur l'utilisation de la marque "Sussex Royal"

Le couple, installé depuis quelques semaines au Canada, conservera toutefois des liens avec le Royaume-Uni où "il se rendra régulièrement" et où il sera représenté par sa fondation caritative. Il continuera à collaborer avec les différentes associations qu'il représente et à oeuvrer pour les causes qui lui sont chères, comme la santé mentale et les droits des femmes. Seule incertitude encore ? L'utilisation du terme "Sussex Royal", nom de leur compte Instagram suivi par plus de 11 millions que Meghan et Harry ont déposé pour pouvoir l'utiliser à des fins commerciales. Le DailyMail assure que la reine leur a interdit d'employer l'adjectif "royal". Faux, selon Buckingham qui précise que les discussions sont toujours en cours.

Sans doute pour ne froisse personne, les parents du petit Archie s'offrent une forme de tournée d'adieux à la royauté dans les prochaines semaines. Ils sont attendus à Londres dès la fin février pour assurer leurs dernières missions officielles en tant qu'altesses royales. Ils feront notamment une apparition le 5 mars aux Endeavour Fund Awards, le 7 mars au Mountbatten Festival of Music et le 9 mars à l'abbaye de Westminster pour assister à la messe du Commonwealth Day avec Kate et William. Le prince Harry sera encore dans la capitale anglaise en avril pour le marathon et s'envolera pour Rotterdam en mai avec son épouse à l'occasion des Invictus Games. Un programme chargé avant de souffler. Ou bien de remettre les bouchées doubles de manière privée, moyennant finance cette fois-ci.

