Ne les appelez plus "altesse royale" : ce que dit l’accord entre Elizabeth II et le couple Harry et Meghan

#MEGXIT - Le palais de Buckingham annonce ce samedi que le prince Harry et son épouse Meghan renoncent à leur titre d'altesse royale et cesseront de recevoir des fonds publics. Si peu de détails ont filtré, voici ce que l'on sait de cet accord, qualifié de "solution constructive" par Elizabeth II.

Le prince Harry et son épouse Meghan s'éloigne encore un peu plus de la famille royale britannique. Le palais de Buckingham a fait savoir ce samedi soir par communiqué que le couple renonçait à son titre d'altesse royale et cessera prochainement de recevoir des fonds publics. Une décision néanmoins saluée par la reine Elizabeth II. Dans une déclaration personnelle, la souveraine s'est en effet félicitée qu'ait été trouvée "une solution constructive pour mon petit fils et sa famille", qui avaient annoncé le 8 janvier leur souhait de prendre leurs distances avec la royauté britannique et ses obligations.

Elizabeth II souligne que "Harry, Meghan et Archie resteront des membres très chers de ma famille". Reconnaissant "les défis" auxquels ils ont dû faire face ces deux dernières années, où ils ont été soumis "à une observation intense" de leurs faits et gestes, la reine affirme soutenir "leur souhait d'une vie plus indépendante".

"Nouvelle vie"

"Le duc et la duchesse de Sussex n'utiliseront plus leur titre d'altesse royale étant donné qu'ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale", indique le palais, sans préciser en revanche les détails de la future protection policière dont bénéficiera le couple. Pour leur part le prince Harry et son épouse Meghan se sont engagés à rembourser certaines dépenses publiques passées, notamment les sommes employées pour rénover le "Frogmore Cottage", à Windsor, leur lieu de résidence au Royaume-Uni. Des travaux qui avaient été critiquées dans les médias.

Cette annonce intervient quelques jours après une réunion de famille au sommet à Sandringham, la résidence de la reine dans l'est de l'Angleterre, à laquelle participaient, outre la souveraine et le couple, le prince William et le prince Charles. A regret, Elizabeth II avait alors consenti à laisser son petit-fils et son épouse voler vers leur "nouvelle vie", en leur accordant une "période de transition" entre le Royaume-Uni et le Canada. La souveraine avait également demandé que les décisions finales aboutissent "dans les jours qui viennent" pour définir le statut inédit réclamé par le couple, qui veut garder un pied dans la monarchie (et certains avantages) tout en obtenant le droit de vivre de son travail et en vivant une partie de l'année en Amérique du Nord.

En vidéo #MEGXIT : la réaction des Britanniques

Le prince Harry et son épouse Meghan avaient annoncé le 8 janvier leur décision de renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique pour prendre leur indépendance financière et s'installer une partie de l'année en Amérique du Nord.

La rédaction de LCI Twitter