Mélanie Laurent révèle être maman d'une petite fille après avoir tenu sa grossesse secrète

Autre grande nouvelle : elle habite désormais à Los Angeles. "C’est parce que j’ai rencontré un Américain qui vit à Los Angeles que je suis partie. Ce changement un peu improvisé a été d’autant plus fort que je ne vivais plus à Paris. Ces dernières années, j’habitais sur une île, en Bretagne", explique-t-elle.

C'est une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas. La comédienne Mélanie Laurent a dévoilé au cours d'une interview à Madame Figaro qu'elle avait donné naissance à une petite fille, il y a sept semaines. Très discrète sur sa vie privée, l'actrice âgée de 36 ans avait choisi de garder sa grossesse secrète. "Elle sourit dans son sommeil, ses petites mains en l'air, dans cet abandon magique de l'enfance (...). Elle est toute petite, on dirait une princesse", s'est extasiée Mélanie Laurent, déjà maman d'un petit garçon de 6 ans prénommé Léo.

"Pour le moment, Mila se repose sans savoir ce qui l'attend. Elle va beaucoup voyager, elle aussi. Je viens de lui faire faire son passeport. Dans trois semaines, on va partir pour le Japon, le Brésil, New York et la France", confie la jeune femme qui ne quitte jamais ses enfants. "Grâce à mon métier, j’ai la chance de pouvoir être toujours avec mes enfants. Ce qui est souvent déchirant pour une mère, c’est de retourner au travail et de ne pas les voir de la journée. Dans mon cas, c’est parfois rock’n’roll, mais je les emmène partout".

En pleine promotion de Six Underground, le film d'action réalisé par Michael Bay que l'on verra le 13 décembre sur Netflix, la

jeune maman ne compte pas mettre sa carrière entre parenthèses. Elle s'apprête par ailleurs à repasser à nouveau derrière la caméra pour son prochain film en langue anglaise avec les sœurs Dakota et Elle Fanning.