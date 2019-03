"Même la France en est polluée" : Pamela Anderson appelle à l'arrêt de la téléréalité

L'ex-naïade d'"Alerte à Malibu" va plus loin dans la critique. Elle raconte "le harcèlement des agents" pour vous amener à prendre part à ces émissions et "les batailles à propos des commissions". "On vous laisse sans une grande quantité de joie ni d'argent. Vous vous sentez utilisé, sale et sans aucun sentiment de réussite", lâche-t-elle avant de reprendre. "Sauf si, bien sûr, vous tentez d'y trouver un sens ou une forme de rédemption en donnant tout à des associations. C'est comme ça que je me suis pardonnée", assure-t-elle.





L'histoire ne dit pas à quelle association elle a reversé son dernier cachet. The Sun fait le rapprochement avec des actualités plus dramatiques. Le tabloïd avance que la téléréalité serait à l'origine de 38 suicides d'anciens candidats outre-Manche. Signe que la célébrité peut-être aussi rapide que dévastatrice auprès de jeunes gens mal préparés à l'exposition médiatique et aux horreurs qui peuvent en découler.