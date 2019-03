#MêmePasPeur - Nadège Beausson-Diagne de "Plus belle la vie" et plusieurs actrices dénoncent les abus sexuels dans le cinéma africain

#MEMEPASPEUR - Après #metoo et #balancetonporc, le cinéma africain lance #MemePasPeur. Alors que le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'achève ce samedi, sa 26e édition a été marquée par une libération de la parole et des témoignages de femmes réalisatrices, actrices, techniciennes, dénonçant harcèlement sexuel, agressions sexuelles et violences à leur encontre.