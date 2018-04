Menacé de mort pour ses photos de chasse, Luc Alphand quitte la France : "Vingt-cinq ans de carrière ont été balayés"

Entre chasseur et chassé, la frontière est mince. Luc Alphand en a fait l'amère expérience. Insultes, menaces de mort, perte de sponsors : depuis un an et demi, l'ancien champion de descente fait l'objet d'un lynchage. La raison ? Des clichés diffusés en octobre 2016 sur les réseaux sur lesquelles le skieur, reconverti en pilote auto, pose fièrement à côté d'un mouflon et d'un ours, deux animaux morts, après une partie de chasse dans les montagnes russes.