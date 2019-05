Menaces sur le droit à l'avortement aux Etats-Unis : Alyssa Milano lance une "grève du sexe"

Alyssa Milano espère mobiliser le grand public contre une loi récemment ratifiée dans l'État américain de Géorgie qui interdit l'avortement dès que les battements du cœur du fœtus sont perceptibles. Un stade qui correspond à la sixième semaine de grossesse. Ironie du sort : la comédienne tourne actuellement la deuxième saison de la série télé "Insatiable" dans cet état qui attire de plus en plus de tournages de films et de fictions grâce à des conditions fiscales avantageuses. D'autres personnalités comme Alec Baldwin, Don Cheadle, Ben Stiller, Mia Farrow ou Amy Schumer ont également menacé de boycotter les tournages en Géorgie.





"Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que le plus grand nombre de productions possibles quitte cet Etat qui continue à promouvoir une politique oppressive et néfaste, contraire à tout ce que l'industrie du divertissement défend", a déclaré l'actrice le 9 mai au site BuzzFeed News. Contractuellement obligée de passer encore un mois en Géorgie pour terminer le tournage de la série de Netflix, elle a prévenu qu'elle ne mettrait pas les pieds dans cet état s'il devait accueillir le tournage d'une troisième saison.