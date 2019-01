Michael J. Fox : la star de "Retour vers le futur" s’offre son premier tatouage à 57 ans

Michael J. Fox, ou le mythe de l’éternelle jeunesse ? Le comédien canadien, inoubliable interprète de Marty McFly dans la trilogie "Retour vers le futur" de Robert Zemeckis, a révélé mercredi qu’il venait de se faire tatouer pour la première fois... à l’âge de 57 ans !





"First tattoo, sea turtle, long story" (Premier tatouage, tortue de mer, longue histoire, ndlr), a commenté la star en postant une photo de son avant-bras sur son compte Instagram, suivi par plus de 227.000 abonnés. Et il n’a pas choisi n’importe quel salon pour cette grande première.