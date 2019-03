Michael J. Fox : le jour où le héros de "Retour vers le futur" s’est mis (très) en colère contre Donald Trump

C’est le combat de sa vie. En 1998, l’acteur canadien Michael J. Fox révélait au grand public souffrir depuis plusieurs années de la maladie de Parkinson. L’interprète de Marty McFly dans la trilogie "Retour vers le futur" allait créer deux ans plus tard une fondation destinée à financer la recherche. Elle a, à ce jour, levé plus de 800 millions de dollars, permettant de mettre en place des traitements expérimentaux dont bénéficient aujourd’hui de nombreux patients. Et qui améliorent considérablement leur qualité de vie.





Dans un entretien publié ce vendredi 1er mars dans le New York Times Magazine, le comédien aujourd’hui âgé de 57 ans fait le point sur sa santé et révèle qu’il a connu une grosse frayeur, l’an dernier. Après une opération de la colonne vertébrale rendue indispensable par l’évolution de la maladie, il a effectué une lourde chute dans sa cuisine, un matin, alors qu’il s’apprêtait à reprendre le travail, sans doute trop tôt. "Je me suis fracturé le bras et je me suis retrouvé avec 19 broches et une plaque dedans", raconte-t-il.