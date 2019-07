Michaël Youn papa pour la deuxième fois : il dévoile un cliché de son bébé

Accompagnée du message, l'acteur a partagé un cliché en noir et blanc du nouveau-né. Quelques minutes après son post sur son compte Twitter aux 2,6 millions d'abonnés, de nombreux internautes ont réagi à la nouvelle et ont adressé des dizaines de messages de félicitations au papa.





Rappelons que ce n'est pas une première pour l'acteur. Le 7 juin 2011, il accueillait son premier enfant, une petite fille prénommée Seven, née de son union avec l'actrice et mannequin Isabelle Funaro. En 2017, il expliquait à "Télé Star" comment ce nouveau rôle avait changé sa vie : "Je suis un papa très confiant, presque trop. Isabelle, sa maman, me le reproche assez souvent : 'Toi, tu penses que les voitures s'arrêtent quand les enfants traversent ! Tu as bien trop confiance en l'être humain !'.