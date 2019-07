Michaël Youn papa pour la deuxième fois : il dévoile un cliché du petit Stellar

Une heureuse nouvelle ! Le comédien français Michaël Youn, 45 ans, a annoncé ce jeudi sur son compte Twitter la naissance de son deuxième enfant, Stellar. Il a posté un message pour partager cette heureuse nouvelle avec ses abonnés et en a profité pour divulguer le prénom de l'enfant.





"4 juillet 2019. Une étoile s'est posée. Bienvenue sur terre, STELLAR. Le petit bonhomme se porte bien. La maman se repose. Le papa est fou de joie. Et le frère et la sœur dansent la gigue dans les couloirs de la maternité. Love", a-il écrit sur ses comptes Twitter et Instagram dans l'après-midi.