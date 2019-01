Michel Legrand : tous lui ont rendu hommage

Depuis ce matin, les réactions se multiplient. Emmanuel Macron, par exemple, a déclaré que "ses airs inimitables qui nous trottent dans la tête et se fredonnent dans la rue sont devenus comme les bandes origines de nos vies". Agnès Varda, elle, s'est dit "touchée au coeur". Jean-Luc Choplin, directeur du théâtre Marigny, a également pris la parole. Les détails en images.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.