Michel Legrand : une vie dédiée à la musique

Rien ne pouvait rendre Michel Legrand plus heureux que d'être assis derrière un piano. Adapter son chef-d'œuvre "Peau d'âne" au théâtre figurait parmi ses projets. L'artiste avait aussi programmé une série de concerts à Paris en avril 2019. Jusqu'à son dernier souffle, Michel Legrand aura vibré au rythme de la musique.



