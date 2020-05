"Acteur génial", "immense tristesse"... Les personnalités rendent hommage à Michel Piccoli

Il aura marqué plusieurs générations de cinéphiles. Le comédien Michel Piccoli est décédé ce lundi 12 mai à l'âge de 94 ans. "Michel Piccoli s’est éteint le 12 mai dans les bras de sa femme Ludivine et de ses jeunes enfants Inord et Missia, des suites d’un accident cérébral", a expliqué sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP. Monument du cinéma français, il aura tourné sous la direction des plus grands réalisateurs : Jean Renoir, Alain Resnais, Jacques Demy, Jean-Pierre Melville, Louis Malle, Agnès Varda et Alfred Hitchcock. Comédien fétiche de Claude Sautet, on se souvient de lui pour ses rôles dans Le mépris aux côtés de Brigitte Bardot, La Grande Bouffe de Marco Ferreri ou encore Le saut dans le vide de Marco Bellocchio, pour lequel il reçut le prix d’interprétation au festival de Cannes en 1980.

A l'annonce de sa mort, les hommages des anonymes et des personnalités se sont multipliés sur les réseaux sociaux. "Magistral dans le cinéma de Claude Sautet, Michel Piccoli était de ces immenses comédiens dont le regard suffit à vous transporter. Du cinéma au théâtre, il impressionnait par l'incroyable justesse de son jeu. Cet homme généreux à l'engagement sincère va beaucoup nous manquer", a réagi Franck Riester le ministre de la Culture tandis que Bernard Pivot a salué le "monument du cinéma et du théâtre, acteur génial, immense star (...) mais aussi un homme du temps réel, un citoyen engagé et exigeant, une présence impressionnante, un joyeux et fidèle ami".