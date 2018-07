Michelle Williams : l’ex-Destiny’s Child se fait hospitaliser pour dépression

Elle a pris son courage à deux mains. A sa demande, la chanteuse américaine Michelle Williams, 37 ans, est hospitalisée depuis plusieurs jours dans un établissement psychiatrique situé à l’extérieur de Los Angeles, précise le site people TMZ. Mardi, l’ex-partenaire de Beyoncé au sein de Destiny’s Child avait annoncé cette décision, dans un message posté sur sa page Instagram, suivie par plus de 750.000 abonnés.





"Pendant des années, j’ai fait en sorte d’accroître la prise de conscience au sujet de la santé mentale et d'aider les gens à reconnaître lorsqu’il est temps de chercher de l’aide, un soutien et des conseils de la part de ceux qui pourquoi votre bien-être est important", a-t-elle écrit. "Aujourd’hui, je me présente avec fierté, bonheur et santé comme quelqu’un qui va continuer à toujours montrer l’exemple dans la volonté d’améliorer le quotidien de ceux qui souffrent."