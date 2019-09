Mika en dit plus sur son nouvel album "My Name Is Michael Holbrook"

JT 20H - Ce dimanche, le chanteur Mika était l'invité du JT de 20H. Avec nous, il est notamment revenu sur son dernier opus "My Name Is Michael Holbrook".

Cela fait quatre ans qu'il n'avait pas sorti de disques. Mika va sortir un nouvel album intitulé "My Name Is Michael Holbrook". Le chanteur a déjà commencé une tournée mondiale. Il est venu sur notre plateau pour nous parler de ce dernier opus, de son écriture et du rôle de sa mère et sa sœur Yasmine dans sa carrière.



